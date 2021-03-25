لبنان | إغلاق مكتب “الأنروا” الرئيسي في صيدا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 25 مارس 2021 03:16 مساءً - منذ ساعتين

تحت عنوان “استنكاراً لاستمرار إدارة “الأنروا” بعدم القيام بواجبها اتجاه شعبنا الفلسطيني في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها شعبنا”، أغلقت “هيئة العمل الفلسطيني” مكتب إدارة “الأنروا” الرئيسي في صيدا.

واعتبرت الهيئة و اللجان، في بيان، أنّ استمرار إدارة “الأنروا” اعتماد سياسة اللامبالاة وإدارة الظهر لمطالب شعبنا وغياب برنامج الطوارئ وعدم تأمين الأموال اللازمة لتخفيف معاناة شعبنا في لبنان على مستوى الاستشفاء و العلاج.

كما حمّلت هيئة العمل و اللجان المدير العام لــ”الأنروا” كلاوديو كوردوني المسؤولية الكاملة عن استمرار تقصيرها في ظل غياب أي دور جدي يؤدي إلى تخفيف معانات شعبنا في ظل الظروف الصعبة، مؤكدة استمرار التصعيد و رفع وتيرة التحركات.