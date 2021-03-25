لبنان | قاطيشه يحذر من ممارسات “الغستابو النازية”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 25 مارس 2021 01:10 مساءً - منذ 30 دقيقة

صدر عن المكتب الإعلامي للنائب وهبي قاطيشه البيان التالي :

١- يبدو أن بعض المسؤولين في أحد الأجهزة الأمنيّة استهوته ممارسات “الغستابو النازية” فأخذ يطبّقها على المواطنين اللّبنانيين العزّل بالتعدّي الجسدي والتّعنيف الفكري والمعنوي على أحد المواطنين في مكتب التحقيق وتحميل هذا المواطن رسائل تهديد وشتائم لبعض المسؤولين السياسيين.

٢- إن هذه الأعمال التي ترتكب بحق مواطن حضر بملء إرادته إلى مكتب المسؤول بعد إبلاغه بالحضور معتبراً أن مكتب التّحقيق هو الملاذ الآمن لتحقيق العدالة فإذ به يفاجأ بمسؤول تخلّى عن دوره كحامٍ للأبرياء إلى مسؤولٍ يمارس عليه سلطة العنف والتّهديد ما يحوّل هذا المسؤول إلى مرتكب لعمل جرميّ يعاقب عليه القانون

٣- يحذّر النائب وهبي قاطيشه من ممارسات بعض المسؤولين الأمنيين الذين يتصرّفون بخلفية سلطويّة وليس دولتيّة وحتى أحياناً حزبيّة فئويّة ضيّقة ما يسيء إلى سمعة الجهاز الذي ينتمون إليه ويضعف الدولة ويعرّضهم للمساءلة أمام القضاء.