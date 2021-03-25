لبنان | قريباً.. الخبز سيكون من دون أكياس “النايلون”!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 25 مارس 2021 01:10 مساءً - منذ 50 دقيقة

أعلن نائب نقيب أصحاب الافران طوني سيف، أنه من الطبيعي أن ترتفع الكلفة عندما يرتفع سعر صرف الدولار، ومن الممكن أن يكون هناك أسبوعيا مراجعة لكلفة الخبز.

وطالب الدولة بتثبيت سعر طن القمح للحد من الارتفاع الكبير لسعر ربطة الخبز.

وأشار سيف للـ”LBCI”، إلى أنه “نقوم بتجارب لاستبدال كيس النيلون بكيس الخشخاش ومدى تأثيره على نوعية الخبز، فكيس النايلون يكلّف 450 ليرة، في حين ربطة الخبز يجب ان تكون 8 ارغفة بوزن 960 غ.”.

وعن فكرة جلب المواطن كيس معه لتعبئة الخبز، قال سيف: “الخبز يتوزع في مناطق عدة وبالتالي بحاجة الى أكياس، ومن المستحيل أن يتمكن المواطن من إحضار كيس معه لتعبئته بالخبز، لأن الخبز يكون محضرّاً منذ الليل”.