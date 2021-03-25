لبنان | تحذير: سعر البنزين قد يلامس الـ300 ألف!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 25 مارس 2021 01:10 مساءً - حذّر عضو نقابة محطات المحروقات في لبنان جورج البركس من توقفهم من استيراد المحروقات في حال لم غابت العملة الصعبة أي الدولار من السوق، وقال للـ LBCI رداً على سؤال هل ستكون البطاقة التمويلية كافية وهل ستلبي حاجات الناس عندما يُرفع الدعم عن صفيحة البنزين ويلامس سعرها الـ300 ألف ليرة لبنانية؟ إنه “عند رفع الدعم سيتحول الدولار الى مزاد علني ليطال عتبة الـ30 ألف ليرة لبنانية”.

وأشار البركس الى أن هناك طرق عدة لضبط سعر صرف الدولار والحل الوحيد للازمة التي يمرّ بها لبنان يكمن في كسب ثقة المجتمع الدولي عبر تشكيل حكومة إصلاح.

وأوضح عضو نقابة محطات المحروقات في لبنان أن الكلفة التشغيلية لمحطات البنزين غير مدعومة كما أن ونسبة جعالة المحطات انخفضت لتصبح 20% مع ارتفاع سعر صرف الدولار، معتبرا أنه يجب الذهاب إلى الاقتصاد المنتج بدل الاقتصاد الريعي.