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لبنان | بهاء الحريري يعزي حاكم دبي والشعب الإماراتي بوفاة الشيخ حمدان بن راشد

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 24 مارس 2021 11:16 مساءً - منذ 29 دقيقة

آخر تحديث: 24 - مارس - 2021 10:50 مساءً

بهاء الحريري

تقدّم الشيخ بهاء الحريري بأحرّ التعازي إلى نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد وعموم آل مكتوم والشعب الإماراتي بوفاة نائب حاكم دبي الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

وكتب بهاء الحريري عبر “تويتر”: “أتقدّم بأحر التعازي والمواساة الى سمو الشيخ ⁧‫محمد بن راشد‬⁩ وعموم آل مكتوم والشعب الإماراتي العزيز بوفاة الشيخ ⁧‫حمدان بن راشد ال مكتوم‬⁩”.

وأضاف: “عظمّ الله أجركم”.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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