لبنان | مالكو الشاحنات العمومية في المرفأ: نجار رحب بالاتفاق حول تسعير أجور النقل

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 24 مارس 2021 11:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

اصدرت نقابة مالكي الشاحنات العمومية في المرفأ بيانا قالت فيه: “ان وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور ميشال نجار عقد اجتماعا اليوم مع وفد من نقابة مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت، ضم شفيق ابو سعيد، زياد الغريب والياس الهبر، في حضور المدير العام للنقل البري والبحري أحمد تامر ومدير مكتب الوزير شكيب خوري والمستشار بيار بعقليني.

وتناول اللقاء تسعير أجور النقل من مرفأ بيروت واليه على اساس التسعيرة المعتمدة التي قدمتها نقابة مالكي الشاحنات بالاتفاق مع نقابة المخلصين الجمركيين، والتي تمت برعاية رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر، على ان يتقاضى أصحاب الشاحنات الأجور على أساس 50% بالدولار النقدي و50% حسب سعر صرف 3900 ليرة.

وتم البحث في موضوع التعويضات على الشاحنات التي تضررت جراء انفجار المرفأ والغاء دوام سير الشاحنات لحين عودة المرفأ إلى طبيعته.

وأكد أعضاء النقابة “التزام الاتفاق”، وطالبوا ب”مباركة وزارة الأشغال لهذا المنحى ودعمها”.

بدوره رحب نجار “بالاتفاق خصوصا في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد”، واكد “مراعاة أجور السائقين العاملين لديهم على هذه الشاحنات”، مشيرا الى انه “سيتم مراجعة موضوع التعويضات والغاء دوام سير الشاحنات مع الجهات المختصة”.