لبنان | علوش عن زيارة البخاري لبعبدا: أكدت عكس ما كان يحكى

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 24 مارس 2021 11:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

علّق نائب رئيس تيار المستقبل النائب السابق مصطفى علوش، على زيارة السفير السعودي وليد بخاري إلى قصر بعبدا يوم أمس الثلاثاء، قائلاً: “لم نر بزيارة السفير السعودي لبعبدا أي رسالة للرئيس المُكلّف سعد الحريري لا سلباً ولا إيجاباً، والواضح أنها أتت بناء على طلب رئيس الجمهورية ميشال عون والأهم تصريح السفير الذي أكد على الطائف”.

وعن توقيت زيارة البخاري لـ بعبدا، قال علوش: “أتت لتؤكد عكس ما كان يحكى بأن الحريري ينتظر السعودية”.

وأضاف، “الحريري لا ينتظر زيارة أي سفير، لكن إذا زاره البخاري “فبيكون عظيم” وإذا لا فهذا يعود للسفير”.