اخبار العالم / اخبار لبنان

لبنان | نقابة المستشفيات: احدى الشركات اتصلت بالوزير حسن لتامين مادة الاوكسيجين

0 نشر
محرر لـ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 24 مارس 2021 11:16 مساءً - منذ ساعتين

المستشفيات

اصدرت نقابة المستشفيات في لبنان بيانا جاء فيه:”بعد المشكلة التي حصلت اليوم حول موضوع توفر مادة الاوكسيجين للمستشفيات، تبين لنا ان احدى الشركات المصنعة والموزعة لهذه المادة قد اتصلت ليل امس في 23/ 3/ 2021 بمعالي وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن وابلغته انها تواجه بعض المصاعب بإحضارها من مصادرها.

وطلبت منه التدخل سريعا لحل المشكلة، وبالفعل فقد تدخل الوزير مشكورا لدى السلطات السورية التي امنت وصول هذه المادة الى لبنان للأيام القادمة ريثما تتم معالجة الموضوع بشكل نهائي”.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

قد تقرأ أيضا