لبنان | هارون يوضح إشكالية الأوكسيجين

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 24 مارس 2021 11:16 مساءً - منذ ساعتين

أوضح نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون لـ “المركزية” أن “بعد المشكلة التي حصلت اليوم حول موضوع توافر مادّة الأوكسيجين للمستشفيات، تبيّن لنا أن إحدى الشركات المصنّعة والموزّعة للمادة، اتّصلت مساء أمس بوزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، وأبلغته أنّها تواجه مصاعب في إحضارها من مصادرها، طالبةً منه التدخل سريعاً لحلّ المشكلة.

وبالفعل تدخّل الوزير حسن، مشكوراً، لدى السلطات السورية التي تعهّدت تأمين وصول المادّة إلى لبنان في الأيام المقبلة ريثما تتم معالجة الموضوع نهائياً”.