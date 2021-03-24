لبنان | القاضي بيطار: لرفع السرية المصرفية عن حسابات شركة سافارو

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 24 مارس 2021 07:21 مساءً - منذ ساعة واحدة

كشفت معلومات صحفية عن أن “القاضي طارق بيطار ارسل بواسطة هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان الى المصارف المركزية في سويسرا والامارات والمانيا والولايات المتحدة وقبرص طلباً لرفع السرية المصرفية عن حسابات شركة سافارو وذلك على خلفية إيصالات التحاويل المالية التي عرضها الزميل فراس حاطوم”. ​

ولا تزال الحقيقة رهن التحقيقات الخبيثة التي يتحكّم السياسيون بها، رغم أن كلّ المعطيات تؤكد وجود رابطة بين سوريا وانفجار مرفأ بيروت، وبخاصة بعدما تحدّثت معلومات بريطانية عن احتمال أن يكون انفجار أطنان نترات الأمونيوم قد أتى نتيجة محاولات مسؤولين سوريين ‏للحصول عليها، لاستخدامها في الأسلحة.‏