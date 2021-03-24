لبنان | حاول تسطير ضبط بحق محطة محروقات.. فتم الاعتداء عليه

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 24 مارس 2021 05:11 مساءً - منذ 57 دقيقة

اعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة في بيان لها:

أن “مراقبين من مديرية حماية المستهلك تعرضوا الى اعتداء جسدي مبرح والتهديد وسرقة هاتفهم ومحاولة سرقة سيارتهم اثر ضبطهم لتلاعب أسعار بمحطة الطحان في منطقة النبي الشيت، وعلى اثره طلب وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه من القوى الأمنية التحرك الفوري والإسراع باتخاذ التدابير اللازمة ومحاسبة المعتدين، لأن اي تعرّض للمراقبين خلال قيامهم بواجبهم حمايةً للمستهلك هو اعتداء على حقوق المواطنين جميعاً في أمنهم الاقتصادي والاجتماعي في هذه الظروف الصعبة”.