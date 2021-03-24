لبنان | آخر مستجدات التحقيق في ملف كارثة المرفأ

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 24 مارس 2021 05:11 مساءً - منذ ساعة واحدة

تابع المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، تحقيقاته في الملف حيث استجوب اليوم كلا من: مدير عام المرفأالمهندس حسن قريطم، ومدير العمليات في المرفأ سامر رعد، ورئيس مصلحة البضائع، والمسؤول عن العنابر مصطفى فرشوخ ومدير الحرس داخل حرم المرفأ محمد العوف، ليصبح عدد الموقوفين الذين خضعوا للاستجواب أمام بيطار 18 من أصل 25 موقوفا، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للاعلام.

ويستكمل المحقق العدلي تحقيقاته يوم الجمعة باستجواب موقوفين آخرين بينهم المدير العام للجمارك بدري ضاهر.