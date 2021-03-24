لبنان | فارس سعيد للأسد: “هوانا غير هًواك”

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 24 مارس 2021 03:16 مساءً - منذ 10 دقائق
“الى بشار الاسد
آخر تحديث: 24 - مارس - 2021 2:59 مساءً
فارس سعيد
غرد النائب السابق فارس سعيد عبر حسابه على تويتر قائلاً:
“الى بشار الاسد
نرفض حتى الاوكسيجين منّك
“هوانا غير هًواك”
كلام سعيد جاء رداً على تصريحات للنظام السوري بأنه سيقدم 25 طناً من الأوكسجين كدفعة أولى إلى لبنان، وذلك أتى خلال زيارة وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن إلى دمشق.
من جهته أوضح نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون بأن: “هناك مصنعان كبيران للأوكسيجين في لبنان يلبّيان الطلب ولا نقص بالمادة”