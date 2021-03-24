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لبنان | فارس سعيد للأسد: “هوانا غير هًواك”

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 24 مارس 2021 03:16 مساءً - منذ 10 دقائق

آخر تحديث: 24 - مارس - 2021 2:59 مساءً

فارس سعيد

غرد النائب السابق فارس سعيد عبر حسابه على تويتر قائلاً:

“الى بشار الاسد
نرفض حتى الاوكسيجين منّك
“هوانا غير هًواك”

 

كلام سعيد جاء رداً على تصريحات للنظام السوري بأنه سيقدم 25 طناً من الأوكسجين كدفعة أولى إلى ​لبنان، وذلك أتى خلال زيارة وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن إلى دمشق.

من جهته أوضح نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون بأن: “هناك مصنعان كبيران للأوكسيجين في لبنان يلبّيان الطلب ولا نقص بالمادة”

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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