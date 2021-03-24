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لبنان | إليكم آخر مستجدات كورونا بالأسبوعين الماضيين في مستشفى نبيه بري الحكومي

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 24 مارس 2021 03:16 مساءً - منذ 55 دقيقة

مستشفى نبيه بري الحكومي

وزع مستشفى نبيه بري الجامعي الحكومي – النبطية، تقريره عن الاسبوعين الماضيين، عن المستجدات حول فيروس ، والذي يبين بالأرقام الحالات الموجودة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى.

وجاء في التقرير:
– عدد المرضى الذين دخلوا قسم الطوارىء للمتابعة: 399 حالة، بينهم 37 حالة أدخلوا الى غرف العناية الفائقة.
– عدد الحالات التي تم نقلها الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها:20 .
– 15 حالة وفاة.
– عدد الحالات التي تعافت وغادرت المستشفى:46 حالة.
– عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الأسبوعين الماضيين : 1702 وفحصان، بينها 575 حالة إيجابية” و 1127 حالة سلبية.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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