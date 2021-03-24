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لبنان | الدولة تعرض ثلاث طوافات من نوع Sikorsky للبيع!

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 24 مارس 2021 02:08 مساءً - منذ 3 دقائق

وزارة الدفاع

دعت وزارة الدفاع الوطني الى مزايدة عامّة في 11 أيّار المقبل لبيع ثلاث طوافات من نوع Sikorsky مع قطع البدل العائدة إليها، بالإضالة الى بيع خمس طائرات من نوع Hawker Hunter مع قطع البدل العائدة إليها، علماً أنّ الطائرات كلّها معطّلة وبعض قطاع الغيار غير متوفّرة لها.

وتشير معلومات موقع mtv الى أنّ المزايدة ستتمّ بناءً على مرسوم صادر عن مجلس الوزراء، والهدف من البيع شراء طائرة لإطفاء الحرائق بثمن الطائرات المعروضة للبيع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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