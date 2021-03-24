لبنان | جوبة لشرطة بلدية صيدا بمؤازرة قوة الأمن على المؤسسات الغذائية في المدينة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 24 مارس 2021 02:08 مساءً - منذ 51 دقيقة

نفذت شرطة بلدية صيدا و”أمن الدولة” دوريات مشتركة لها حيث جالت على مؤسسات السوبرماركت الغذائية في المدينة، للتأكد من عدم حصول إحتكار أو تخزين للبضائع المدعومة في المستودعات.

وتم الكشف على أجنحة البضائع المخصصة للبيع وعلى المستودعات برفقة أصحاب السوبرماركت.

ولم يتم تحرير أي محضر مخالفة حيث كان الإلتزام تاما للتعليمات والمقررات الصادرة عن الإدارات الرسمية بهذا الخصوص.

هذا، وستتواصل الدوريات المشتركة، كلما دعت الحاجة لذلك، لضمان عدم حصول إحتكار أو تخزين للبضائع المدعومة.