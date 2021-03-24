لبنان | 918 حالة تلقيح من خارج الفئة العمريّة.. تفاصيل التقرير الأسبوعي للتفتيش المركزي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 24 مارس 2021 10:17 صباحاً - منذ 35 ثانية

أصدر التفتيش المركزي تقريره الأسبوع لعملية التلقيح في لبنان.

ومن أبرز الأرقام من التقرير الأسبوعي لعملية التلقيح:

عدد المسجّلين التراكمي على المنصة منذ إطلاقها: 957,738

عدد الجرعات التراكمي التي أعطيت عبر المنصة: 135,304

عدد الجرعات التراكمي التي أعطيت من خارج المنصة: 17,732

وقد ارتفعت وتيرة التلقيح خلال الأسبوع الخامس بنسبة %12 مقارنةً بالأسبوع الرابع، وبلغ عدد الجرعات التي تم إعطاؤها في الأسبوع الخامس 38,735 مقارنةً بـ 34,631 في الأسبوع الرابع.

استفاد من التلقيح بالكامل (أي الجرعتين) حوالي %20 من الأشخاص المسجّلين في المرحلة الأولى التي تشمل العاملين في القطاع الصحي وكبار السن (75 عامًا وما فوق).

تم رصد 918 حالة تلقيح من خارج الفئة العمرية ذات الأولوية في المرحلة الراهنة (75 عامًا وما فوق). %90 منهم تلقوا اللقاح دون موعد في الأسبوع الأول، وقد حلّ موعد جرعتهم الثانية.

ولحظ التفتيش المركزي أن 2,665 شخصًا لم يحضروا عند موعدهم المحدّد في الأسبوع الخامس، وأن %70 من المتغيبين لم يحضروا موعد تلقي الجرعة الثانية، مما يتطلب متابعة الموضوع من قبل وزارة الصحة العامة

تم رفض التلقيح لـ 615 شخصًا لأسباب صحية. %68 من هذه الحالات تعود لأشخاص حان موعد تلقيهم الجرعة الثانية. ودعا التفتيش المركزي إلى إيضاح الاسباب التي أدّت الى ارتفاع عدد الذين تم رفض تلقيحهم خلال الأسبوع الخامس. كما دعا لإيضاح الآلية التي يجب اتباعها بالنسبة للأشخاص الذين تخلّفوا عن الحضور لأخذ اللقاح لأسباب صحية، مع ضمان حقهم في تلقي اللقاح لاحقًا.

كذلك دعا التفتيش المركزي لإدراج حركة المخزون وعملية توزيع الجرعات على المراكز بشكل مفصل على المنصة الالكترونية.