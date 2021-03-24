لبنان | دولار السوق السوداء… كم بلغ صباح اليوم؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 24 مارس 2021 10:17 صباحاً - منذ 39 دقيقة

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الاربعاء ما بين 13200 و13400 ليرة لبنانية للدولار الواحد, بعد أن سجل مساء أمس الثلاثاء, ما بين 13200 و13450 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

ترافق ارتفاع سعر صرف الدولار مع تفاقم أزمة السيولة التي تفاقمها جائحة كورونا، تزامناً مع الأزمة السياسية المستمرة منذ أشهر، في غضون ذلك، يعاني المواطنون الأمرّين مع تآكّل قدراتهم الشرائية نتيجة استشراء البطالة وخسارة الليرة أكثر من 80% من قيمتها خلال هذه الأزمة، فيما تلعب الاحتكارات دوراً كبيراً في غلاء المعيشة.

وعلى وقع ارتفاع سعر صرف الدولار وكذلك ارتفاع اسعار المواد الغذائية وفقدان المواد المدعومة من الاسواق والتلاعب بها، بالإضافة إلى الاوضاع الأمنية المتدهورة وانتشار السرقة وانعدام الامان في ظل غياب تام للسلطة، عمت الاحتجاجات المناطق اللبنانية حيث نزل اللبنانيون الى الشارع وقطعوا الطرق.