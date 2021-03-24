لبنان | ارتفاع سعر البنزين… كم بلغ؟

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 24 مارس 2021 10:17 صباحاً - منذ ساعتين
رفع سعر صفيحة البنزين 98 اوكتان 400 ليرة ليصبح 40400 ليرة
آخر تحديث: 24 - مارس - 2021 8:06 صباحًا
محروقات
اعلنت وزارة الطاقة جدول أسعار المحروقات لهذا الأسبوع، وفيه:
رفع سعر صفيحة البنزين 98 اوكتان 400 ليرة ليصبح 40400 ليرة
رفع صعر صفيحة البنزين 95 اوكتان 400 ليرة ليصبح 39300 ليرة
خفض سعر الديزل اويل 200 ليرة ليصبح 27500 ليرة
خفض سعر قارورة الغاز 700 ليرة لتصبح 27400 ليرة
وحددت وزارة الطاقة الأسعار كالتالي:
قرار