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لبنان | ارتفاع سعر البنزين… كم بلغ؟

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 24 مارس 2021 10:17 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 24 - مارس - 2021 8:06 صباحًا

محروقات

محروقات

اعلنت وزارة الطاقة جدول أسعار المحروقات لهذا الأسبوع، وفيه:

رفع سعر صفيحة البنزين 98 اوكتان 400 ليرة ليصبح 40400 ليرة
رفع صعر صفيحة البنزين 95 اوكتان 400 ليرة ليصبح 39300 ليرة
خفض سعر الديزل اويل 200 ليرة ليصبح 27500 ليرة

خفض سعر قارورة الغاز 700 ليرة لتصبح 27400 ليرة

وحددت وزارة الطاقة الأسعار كالتالي:

قرار

قرار

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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