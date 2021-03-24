لبنان | ارتفاع سعر ربطة الخبر … ووزارة الاقتصاد تعرب عن أسفها

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 24 مارس 2021 03:09 صباحاً - منذ 4 ساعات

صدر عن وزارة الاقتصاد والتجارة البيان الآتي: “تأسف وزارة الاقتصاد والتجارة لعدم تشكيل الحكومة ما ادى الى انخفاض كبير في قيمة الليرة اللبنانية مقابل ارتفاع سعر صرف الدولار، وبالتالي ادى الى ارتفاع في اسعار المواد الأولية التي تدخل في انتاج ربطة الخبز. واستنادا الى سعر القمح في البورصة العالمية، وسعر المحروقات، ومنعا للتوقف عن انتاج ربطة الخبز والمس بالأمن الغذائي، وبناء على جدول تحليل كلفة التصنيع والتوزيع والبيع، حدد سعر ووزن الخبز اللبناني (الأبيض) وفقا لما يأتي:

– ربطة حجم كبير: وزن 960 غراما كحد أدنى، بسعر 3000 ليرة لبنانية كحد أقصى.

– ربطة حجم وسط: زنة 445 غراما كحد أدنى، بسعر 2000 ليرة لبنانية كحد أقصى.