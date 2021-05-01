اخبار لبنان

لبنان | وجّه وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي برقية إلى المحافظات، جاء فيه تشديد وتفعيل الحراسة بالطاقة القصوى وبجميع الامكانيات المتوافرة والمتاحة خاصة في ساعات الليل المتأخرة، في بازيليك السيدة العذراء في حريصا، إضافة إلى التتسيق مع الاجهزة الامنية وفروع ومكاتب مخابرات الجيش في المناطق للإفادة عن اي تحرّك مشبوه. ووجهّت هذه البرقية […] The post رفع مستوى...

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