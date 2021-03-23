"الصحة": 1288 إصابة جديدة بـ "كورونا" وشفاء 1202.. وتسجيل 13 حالة وفاة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الثلاثاء تسجيل 1288 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 221743 حالة فيما سجلت 13 حالة وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 1246 حالة.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أنه تم تسجيل 1202 حالة شفاء من الاصابة ب(كوفيد-19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 206180 حالة.

وأوضح السند أنه تأكد تماثل تلك الحالات للشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة في ذلك الشأن لافتا الى أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الاصابات بلغت 9ر92 في المئة.

وبين أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 238 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 14317 حالة.

وأفاد أن عدد المسحات التي تم إجراؤها في الساعات ال24 الماضية بلغ 9367 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 1985656 فحصا مشيرا الى أن نسبة الاصابات لعدد المسحات خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 7ر13 في المئة.

وجدد السند دعوة المواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بسبل الوقاية كافة وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا الجميع بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهھات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الاسهام باحتواء انتشار الفيروس.