"الهلال الأحمر" الكويتية تحصل على شهادة "ISO" لتحقيق الجودة الكاملة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتية حصولها على شهادة الجودة (ISO) المطابقة الدولية لنظم إدارةالجودة طبقا للمواصفات باعتبار الشهادة الوسيلة الناجحة لتحقيق مفهوم الجودة الكاملة.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور هلال الساير لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء إن (الهلال الأحمر) حريصة على تحقيق هدفها في الحصول على شهادة ال(ISO27001) رغبة في تحسين أداءالعمل وحماية أمن المعلومات ومركز البيانات.

وأعرب الساير عن فخره بأن (الهلال الأحمر) الكويتية أول جمعية إنسانية خيرية من جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر تحصل على شهادة الجودة (ISO27001) في الخليج والشرق الأوسط.

وأضاف أن الجمعية عملت الكثير لمواكبة التطور العلمي في تكنولوجيا المعلومات لتكون دائما مستعدة لمواجهة الصعاب وتقديم أفضل الحلول التقنية والفنية موضحا أنه خلال السنوات الماضية تم إنجاز أعمال كثيرة وتغييرات شهدتها الجمعية.

وذكر أن الالتزام بمتابعة العمل على هذا النهج كان سبب حصولهم على هذه الشهادة مؤكدا أنها تعد حافزا لهم لتقديم المزيد من العمل والإنتاجية خصوصا أنهم يدعمون شريحة كبيرة من المجتمع من خلال عملهم التطوعي في مساعدة الأفراد والأسر المحتاجة.

وأوضح أن شهادة المعيار العالمي (ISO27001) توفر المنهجية اللازمة لبناء نظام متكامل لأمن المعلومات وتحقق أقصى معايير الأمن والسرية بشكل يضمن حماية المعلومات على جميع مستوياتها وبمختلف طرق حفظها إضافة إلى تداولها بما يتوافق مع مختلف المنظمات الحكومية والخاصة.

وبين أن من مميزات الشهادة تحديد المخاطر ووضع الضوابط المناسبة لإدارتها أو للتخلص منها والمرونة في وضع الضوابط في العمل وللحصول على ثقة المتبرعين في حماية بياناتهم.

ولفت الساير إلى أن من مميزاتها أيضا سلامة بيئة العمل وأمن المعلومات والتقليل من حالات فقد المعلومات والمحافظة على ممتلكات المنظمة مثل المعلومات والبرامج والأجهزة إضافة إلى زيادة الوعي لجميع موظفي الجمعية بأهمية أمن المعلومات وجاهزية الجمعية على مواصلة أداء عملها في حالة حصول الحوادث الطارئة.

وهنأ الساير العاملين والمتطوعين في الجمعية بحصولها على شهادة الجودة مثمنا حجم الجهود المبذولة من العاملين للوصول إلى هذاالمستوى المتقدم في العمل الخيري الإنساني.