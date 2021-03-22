مكتب الأمم المتحدة لدى الكويت: ضرورة رفع الوعي بأزمة المياه العالمية لتحقيق التنمية المستدامة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أكد مكتب الأمم المتحدة لدى دولة الكويت أهمية المياه في تعزيز الأمن الغذائي والتغذية في العالم ورفع الوعي حيال أزمة المياه العالمية ودعم تحقيق هدف التنمية المستدامة وتوفر المياه والصرف الصحي للجميع بحلول عام 2030.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم لدى دولة الكويت الدكتور طارق الشيخ بمناسبة اليوم العالمي للمياه الذي يصادف اليوم الاثنين ويحمل شعار (تثمين المياه).

وقال الشيخ إن إحدى الركائز السبع لرؤية الكويت 2035 تتمحور حول تحقيق (بيئة معيشية مستدامة) مشيرا الى ندرة المياه في دولة الكويت إذ يوجد معدل قليل للمياه العذبة الداخلية المتجددة بالنسبة للفرد.

وذكر أن استهلاك مياه الشرب في الكويت قد شهدت زيادة قياسية منذ بدء إنتاج محطة تحلية المياه بسبب الزيادات الكبيرة والمستمرة في حجم السكان ومعدلات التحضر ومستويات الدخل والأنشطة الاقتصادية.

وأوضح أن ارتفاع دخل الفرد إلى جانب الأسعار المنخفضة الثابتة التي حددتها حكومة دولة الكويت ادى إلى ارتفاع حاد في متوسط استهلاك الفرد من المياه.

ونقل البيان عن وكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بالتكليف المهندس جاسم النوري تأكيد حرص دولة الكويت على مشاركة العالم الاحتفال باليوم العالمي للمياه إذ يمثل الماء الركيزة الأساسية في الحياة وكل ما يتعلق بها من صور الحركة والعمل والطاقة.

وقال النوري إن شعار اليوم العالمي للمياه لهذا العام (تثمين المياه) هو ضمن توصيات الأمم المتحدة لعام 2010 والهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة الذي ينص على توفير إدارة مياه مستدامة للجميع بحلول عام 2030 التي توفر المياه الصالحة للشرب للمجتمعات المحرومة.

وبين أن (الكهرباء والماء) الكويتية تعمل بكل جهد لتحقيق أهدافها لتكون واقعا ملموسا تواكب مع رؤية الكويت الجديدة عام 2035 التي تساهم في نمو وتطور مشاريع الدولة السكانية والخدماتية.

وذكر أن الوزارة تقود مختلف الجهود لتحقيق جميع أهداف التنمية بما في ذلك تعزيز شبكات المياه والصرف الصحي وإجراء بحوث بشأن الموارد المائية وملوثات المياه والاستفادة بشكل أفضل من مياه الصرف الصحي المعالجة والقيام بأنشطة توعية مجتمعية بدءا من المدارس لإضفاء سلوك أكثر مسؤولية في استهلاك موارد المياه وإعادة تدويرها.

بدوره قال المنسق الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة لدول الخليج واليمن وممثل منظمة الأغذية والزراعة في دولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور دينو فرانشسكوتي موتيس وفق البيان إن تحسين استدامة استخدام المياه في الزراعة يعني ضمان متطلبات التدفق البيئي من أجل استدامة وظائف النظام الإيكولوجي التي كثيرا ما يتم تجاهلها.

وذكر موتيس أن 41 في المئة من الاستخدام العالمي الحالي لمياه الري يحدث على حساب متطلبات التدفق البيئي في حين أطلقت منظمة الأغذية والزراعة مبادرة إقليمية بشأن ندرة المياه في الشرق الأدنى التي تهدف إلى دعم البلدان الأعضاء في المنظمة في تحديد وتبسيط السياسات وأفضل الممارسات في مجال إدارة المياه الزراعية.