"نزاهة" توقع مع معهد الكويت للأبحاث عقد اتفاق لإجراء دراسة متخخصة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)اليوم الاثنين انها وقعت عقد اتفاق مع معهد الكويت للأبحاث العلمية يقوم بموجبة المعهد بإجراء دراسة عن "مؤشرات واستبيانات خاصة باستراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد".

وقالت (نزاهة) في بيان لها ان الدارسة ستتم في ضوء تطبيق استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد استمرارا للتعاون المشترك بين الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) ومعهد الكويت للأبحاث العلمية.

وأفادت الأمين العام المساعد لقطاع الوقاية في (نزاهة) أبرار الحماد في تصريح نقله البيان ان هذا المشروع يعد الثاني مع معهد الأبحاث وخطوة من خطوات تنفيذ استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهه ومكافحة الفساد عبر بناء مؤشرات قياس تنفيذ المبادرات الواردة في الاستراتيجية واستطلاعات الرأي لقياس مواضيع مختلفة مثل "مدى ثقة القطاع الخاص في بيئة الأعمال بشكل عام ومدى رضا مستخدمي الخدمات العامة وسهولة الحصول عليها دون واسطة أو رشوة".

واضافت ان المشروع يتناول مدى استفادة المواطنين والمقيمين من برامج التوعية التي تقوم بها الهيئة العامة لمكافحة الفساد لتعزيز مفاهيم النزاهة والتوعية بمخاطر الفساد وسبل مكافحتها ودور المواطن في مكافحة الفساد اضافة إلى مدى ثقة الجمهور بمنظومة حماية المبلغين.

وأشارت إلى ان المشروع أيضا يقوم بحصر أهم خدمات الدولة العامة المقدمة من الوزارات والهيئات الحكومية للمواطنين والمقيمين وتحديد الاجراءات الأكثر تسببا للفساد والفئات الأكثر عرضة لمخاطر الفساد مؤكدة أهمية التعاون المشترك في سبيل دعم تنفيذ جميع مبادرات الاستراتيجية وآليات قياس تقدمها.