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الصحة: شفاء 1273 إصابة من "كورونا" وإجمالي المتعافين يرتفع إلى 200822

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - كشف البيت الأبيض اليوم الجمعة عن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم ترشيح السناتور الديمقراطي السابق عن ولاية (فلوريدا) بيل نيلسون لتولي قيادة الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا).

وقال البيت الأبيض في بيان إن نيلسون شغل مناصب عامة على مدى أربعة عقود وانتخب ثلاث مرات لمجلس الشيوخ الأمريكي ومثل ثالث أكبر ولاية لمدة 18 عاما.
وأشار إلى أن نيلسون شارك عام 1986 في رحلة فضائية دارت حول الأرض 98 مرة خلال ستة أيام لافتا إلى أنه الآن عضو في المجلس الاستشاري لوكالة (ناسا).

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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