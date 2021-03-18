كلية الطب بجامعة الكويت تختتم مؤتمر "الملصق العلمي" بمناقشة 187 ورقة بحثية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - اختتمت كلية الطب بجامعة الكويت اليوم الخميس المؤتمر السنوي للملصق العلمي ال25 بمناقشة 187 ورقة بحثية (عن بعد) عبر منصة (تيمز) على مدى ثلاثة ايام ماضية كما تم اختيار افضل الملصقات لكل الفئات المشاركة.

وقالت العميدة المساعدة لشؤون الابحاث والدراسات العليا بالكلية الدكتورة ايمان مقدس في تصريح صحفي ان كلية الطب وباقي كليات مركز العلوم الطبية شهدت هذا الحدث المهم الذي نظمته كلية الطب عن بعد نظرا للظروف الاستثنائية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وافادت مقدس انه وعلى مدار ثلاثة ايام كان الاقبال كبيرا للاستفادة من البحوث المشاركة التي تدعم مسيرة كليات المركز في المجال البحثي والذي ينصب بالنهاية على تطوير النظام العلمي في دولة الكويت.

واضافت أن المؤتمر شهد في يومه الأول محاضرة للبروفيسور كارلوس مونتيري من كلية الصحة العامة بجامعة ساو باولو في البرازيل بعنوان (الحمية الغذائية في القرن ال21).

وذكرت انه تم اختيار افضل ملصق لكل فئة من الفئات المختلفة لطلبة الطب وباقي كليات المركز من فئة طلبة الدراسات العليا - الهيئة الاكاديمية المساندة مبينة ان الذين تم اختيار ملصقاتهم قدموا محاضرات قيمة تستعرض أبرز ما تضمنته تلك الملصقات.