وزير "الخارجية" الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح يلتقي مع رئيس وزراء باكستان

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - إلتقى وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم الخميس مع رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة عمران خان وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها والوفد المرافق له إلى العاصمة إسلام أباد.

وسلم الشيخ أحمد ناصر المحمد خلال اللقاء رسالة خطية موجهة من سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء إلى رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة عمران خان تتصل بالعلاقات الثنائية التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين وسبل تطويرها وتنميتها في مختلف المجالات وتعزيز الشراكة الإستراتيجية بالإضافة إلى القضايا محل الإهتمام المشترك.

وحضر اللقاء كل من مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا السفير علي السعيد وسفير دولة الكويت لدى جمهورية باكستان الإسلامية نصار المطيري ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية المستشار الشريم وعدد من كبار مسؤولي بوزارة الخارجية.