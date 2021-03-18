"الأرصاد": طقس البلاد صحو ومائل للحرارة نهارا وللبرودة ليلا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - توقعت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية أن يكون الطقس مائلا للحرارة نهارا وللبرودة ليلا لتأثر البلاد اعتبارا من اليوم الخميس بامتداد مرتفع جوي مما يجعل الطقس صحوا عموما.

وقال مراقب التنبؤات الجوية بالإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الطقس نهار اليوم يكون مائلا للحرارة والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط لاحقا وتتراوح بين 12 و40 كيلومترا في الساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة لاحقا وتظهر بعض السحب المتفرقة.

وأضاف القراوي أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة تتراوح ما بين 28 و33 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج مابين 2 و5 أقدام.

وذكر أن الطقس الليلة يكون مائلا للبرودة وغائما جزئيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات تتراوح ما بين 12 و45 كيلومترا في الساعة مع فرصة للغبار.

ولفت إلى أن درجة الحرارة الصغرى المتوقعة تتراوح ما بين 16 و18 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ويتراوح ما بين 2 و6 أقدام.

وبين أن الطقس نهار غد الجمعة يكون مائلا للحرارة وغائما جزئيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات وتتراوح ما بين 10 و42 كيلومترا في الساعة مع فرصة للغبار.

وأشار القراوي إلى أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة تتراوح ما بين 28 و31 درجة مئوية ويكون البحر معتدلا إلى عالي الموج ويتراوح ما بين 2 و5 أقدام.

وقال إن الطقس غدا ليلا يكون مائلا للبرودة والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 10 و35 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 16 و18 درجة مئوية ويكون البحر معتدلا إلى عالي الموج ويتراوح ما بين 2 و5 أقدام.

وعن الطقس نهار بعد غد السبت أفاد بأنه يكون مائلا للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات وتتراوح ما بين 12 و40 كيلومترا في الساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة وتظهر بعض السحب المتفرقة.

وذكر أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة تتراوح ما بين 29 و31 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ويتراوح ارتفاعه ما بين 2 و6 أقدام.

وقال القراوي إن الطقس السبت ليلا يكون مائلا للبرودة والرياح متقلبة إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة.

وبين أن درجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 15 و18 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و4 أقدام.