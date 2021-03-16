"الصحة": 1314 إصابة جديدة بـ"كورونا" والاجمالي 212169 وتسجيل 7 حالات وفاة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الثلاثاء تسجيل 1314 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 212169 حالة في حين تم تسجيل سبع حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 1186 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 215 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض ھولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 14162 حالة.

وأضاف السند أن عدد المسحات التي تم إجراؤها في الساعات ال24 الماضية بلغ 9317 ليبلغ مجموع الفحوصات 1923896 مشيرا الى أن نسبة الاصابات لعدد المسحات خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 1ر14 في المئة.

وجدد دعوة المواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بسبل الوقاية كافة وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا الجميع بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهھات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الاسهام باحتواء الفيروس.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 1314 إصابة في الساعات ال24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 196821 حالة.