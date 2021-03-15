"الصحة": 1332 إصابة جديدة ب"كورونا" والاجمالي 210855 وتسجيل 7 حالات وفاة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين تسجيل 1332 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 210855 في حين تم تسجيل سبع حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 1179.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 219 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتهھا بالمرض ولا تزال تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 14169 حالة.

وأضاف السند أن عدد المسحات التي تم إجراؤها في الساعات ال24 الماضية بلغ 7365 ليبلغ مجموع الفحوصات 1914579 مشيرا الى أن نسبة الإصابات لعدد المسحات خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 1ر18 في المئة.

وجدد دعوة المواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بسبل الوقاية كافة وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا الجميع بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهھات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الاسهام في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 1335 إصابة في الساعات ال24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 195507.