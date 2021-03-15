وزارة "الخارجية": دولة الكويت تدين وتستنكر استهداف المليشيات الحوثية للمدنيين في السعودية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعربت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها اليوم الاثنين عن إدانة واستنكار دولة الكويت وبأشد العبارات لمواصلة ارتكاب الميليشيات الحوثية جرائمهم النكراء باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر إطلاق طائرة مسيرة مفخخة باتجاه مدينة خميس مشيط.

وأوضحت (الخارجية) أن إستمرار هذه الجرائم الارهابية بما تمثله من استمرارٍ للتصعيد الخطير الذي تمارسة المليشيات الحوثية والاضرار بأمن المملكة العربية السعودية الشقيقة وتقويض استقرار المنطقة في تحد للقانون الدولي والإنساني بالإصرار على مواصلة الحرب وتجاهل للجهود الدولية التي تبذل في سبيل وضع حد للصراع الدائر ‏من خلال التوصل إلى حل سياسي أمر يؤكد ضرورة تحرك المجتمع الدولي الفوري لردع هذه الجرائم النكراء ووضع حد لها.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على وقوف دولة الكويت التام مع المملكة العربية السعودية الشقيقه وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.