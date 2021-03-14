بلدية الكويت: 75 رخصة بناء باليوم الاول لاستقبال طلبات المطلاع وجنوب عبدالله المبارك

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت بلدية الكويت ان الادارات المختصة في فرعي محافظتي الجهراء والفروانية أصدرت اليوم الاحد 75 رخصة بناء في اليوم الاول من عملية استقبال معاملات المواطنين اصحاب القسائم السكنية في مدينة المطلاع وضاحية جنوب عبدالله المبارك.

واعرب مدير عام البلدية أحمد المنفوحي في بيان عقب استقباله ممثلي اللجنة التطوعية لأهالي مدينة المطلاع عن مباركته للمواطنين من اصحاب القسائم في المدن الجديدة والبدء باصدار تراخيص البناء.

ولفت المنفوحي الى ان معاملة البناء لا تستغرق أكثر من 48 ساعة من تقديم الطلب عبر المنصة الالكترونية اذا كانت المخططات مطابقة لنظم ولوائح البلدية متوقعا ان تبلغ اذونات البناء التي ستصدرها البلدية تباعا نحو 12 ألفا خلال الفترة المقبلة.