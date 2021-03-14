نائب رئيس الحرس الوطني يتفقد كتيبة حماية المنشآت الثالثة مطلعا على أعمالها في حماية المرافق الحيوية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قام نائب رئيس الحرس الوطني الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح اليوم الاحد بجولة تفقدية على كتيبة حماية المنشآت الثالثة مطلعا على أعمالها في حماية المرافق الحيوية للدولة.

وقال الحرس الوطني في بيان صحفي ان الجولة شملت محطة الدوحة الشرقية والغربية لتوليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه ومحطة إعادة بث المطلاع وفندق ومنتجع كوبثورن الجهراء اطمأن خلالها على سير العمل والالتزام بالمهام والواجبات في حماية تلك المرافق الحيوية.

وذكر البيان ان نائب رئيس الحرس الوطني بدأ جولته من محطتي كهرباء الدوحة مطلعا على الإجراءات المتبعة بعملية التأمين وأجهزة التفتيش والمعدات المستخدمة أمام البوابات وآلية التعامل مع المركبات والأفراد والدوريات الثابتة والمتحركة حول المواقع لتأمين الأسوار والمنشآت.

وشدد الشيخ أحمد النواف على توفير بيئة عمل آمنة للمهندسين والعاملين في وزارة الكهرباء والماء لضمان استمرار الإنتاج لتزويد احتياجات البلاد من الماء والطاقة.

وتفقد الشيخ أحمد النواف بعد ذلك محطة إرسال المطلاع الإذاعية حيث اطلع على الإجراءات المتبعة على البوابة وضمان انسيابية حركة دخول وخروج الموظفين وحسن التعامل مع الجمهور في ظل الإجراءات الاحترازية للوقاية من (كوفيد19) وتوفير كافة المستلزمات لتحقيق الاشتراطات الصحية المحددة من وزارة الصحة.

ثم تفقد قوة الواجب في فندق ومنتجع كوبثورن الجهراء المتواجدة لمساندة وزارة الداخلية في تطبيق قرار مجلس الوزراء بفرض الحجر المؤسسي على المواطنين العائدين إلى البلاد.

وقال الشيخ أحمد النواف عقب الجولة ان ما شاهده من إمكانات وخبرات لدى قوة الواجب وعناصرها الذين يتمتعون بتدريب على أعلى مستوى في مجال الحماية والتفتيش والتعامل مع الجمهور يعد ترجمة لجهود تطوير قوات الحرس الوطني وتزويدها بأفضل الأسلحة والمعدات.

وشدد على أهمية استمرار التمارين والبيانات العملية بالتعاون مع المؤسسات العسكرية المرموقة في الدول الشقيقة والصديقة لمواكبة أفضل التقنيات والأساليب العملياتية في مجال الحماية والتأمين.