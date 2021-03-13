شباب الائتمان تترجم أفعالهم بالأرقام

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - ذكرت الناطق الرسمي لبنك الائتمان الكويتي حباري الخشتي أنه تزامنا مع يوم الشباب في 13 مارس هنأ نائب رئيس مجلس الادارة المدير العام للبنك صلاح مضف المضف شباب الائتمان مثمنا جهودهم المبذولة طوال السنوات الماضية و عطاؤهم اللامحدود و تفانيهم و اخلاصهم في العمل .

وأكد ان الشباب الكويتي الواعد هم الانجاز و بهم ترتقى المؤسسات و تتحقق الطموحات و الأهداف.

فسجل بنك الائتمان حافل بالانجازات بجهود الكوكبة الكويتية الشبابية فلبوا الشباب الهمه و ترجموا الخطة و الرؤية التي وضعهتها الادارة التنفيدية للبنك خلال السنوات الماضية و جاءت ثمار جهود الائتمان مشرفة للكويت و الكويتيون .

وأكدت الناطق الرسمي بإسم البنك حباري الخشتي ان ميكنة خدمات البنك و جعلها متاحة الكترونيا online على مدار الساعه و توفير الوقت و الجهد على المواطنين وذكرت ان نظرة الادارة و طموحها دائما نحو تحقيق أفضل خدمة للكويتيين و تذليل الصعاب أمامهم و اختصار الوقت و الجهد عليهم وصولا الى ان 98% من خدمات الائتمان متاحة الكترونيا online و لا تتطلب حضور شخصي من المواطنين على الاطلاق

و ثمار تلك الجهود يجنيها البنك في تحقيقه المركز الأول في التحول الرقمي بشهادة شركة ميكروسوفت عملاق البرمجيات

و ذكرت الخشتي ان استراتيجية الادارة و المبادئ التي يقوم عليها العمل المؤسسي في البنك و التي تهدف الى الحفاظ علي المال العام و الشفافية و الكفاءة و محاربة الفساد جعلت البنك اليوم من اوائل المؤسسات في الحوكمة وفقا لتقرير ديوان المحاسبة للمؤشرات المالية و الظواهر الرقابية

كل ذلك ثمرة جهود شباب الكويت المخلصين الذين جعلوا من خطة و نظرة الادارة واقعا و فخرا للكويت

ومن جانب آخر بمناسبة بدء إصدار اذونات البناء من بلدية الكويت صباح هذا اليوم أعلنت الخشتي أنه اتساقا مع استراتيجية المؤسسة العامة للرعاية السكنية في توزيع 12 الف وحدة سكنية سنويا و تزامنا مع توزيع اذونات البناء لمدينتي المطلاع و جنوب عبدالله المبارك و الذين يفوق عددهم 31 الف وحدة سكنية وبناءا على الدراسة التي قام بها البنك مع مستشار عالمي منذ 4 سنوات لمواجهة تلك التوزيعات الضخمة يعمل البنك حاليا بالتنسيق مع كل من وزارة المالية وحدة الدين العام و الهيئة العامة للاستثمار و البنك المركزي و مجلس الامه لايجاد بدائل تمويلية لضمان استدامة قدرة البنك التمويلية لتوفير الرعاية السكنية للكويتيين.

يفتخر بنك الائتمان الكويتي بشبابه بالنتائج التي حققها من خلال ميكنة خدماته وأصبحت هذه الأرقام تترجم عدم احتياج المواطنين لمراجعة البنك وكل هذه الأرقام أتت دون مراجعة البنك.

ومن جانب آخر مرفق بيان إحصائي من 12 مارس 2020 حتى تاريخه.

بيان إحصائي من 12 مارس 2020 حتى تاريخه

جائحة كورونا (COVID – 19)



م البيان العدد

1 عدد العقود الموثقة عقد3022

2 عدد التحويلات من خلال IBAN تحويل23,834

د.ك136,321,458

3 عدد الشيكات المعتمدة شيك3493

4 عدد الطلبات المقدمة (online) لكافة الخدمات طلب19,409

5 اجمالي المستندات المسحوبة من خلال الربط الالكتروني مع الجهات ذات الصلة مستند219,738

6 عدد المستفيدين من قرض الزواج الذكي بتقنية الذكاء الاصطناعي 177 قرض

إجمالي المبالغ المصروفة

مليون دينار كويتي180,426,808.296