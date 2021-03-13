"الصحة" تسحب مستحضرات "بروتون" لعلاج حموضة المعدة وارتجاع المرئ

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت وزارة الصحة الكويتية سحب وتعليق تسجيل مستحضرات بروتون (20 و40 مجم) لعلاج حموضة المعدة وارتجاع المرئ وقرحة المعدة والأثنى عشر وهو من انتاج شركة (spimaco) السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية.

وقال وكيل الوزارة لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية الدكتور عبدالله البدر لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت إن القرار الذي أصدرته إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية بوزارة الصحة الكويتية جاء بناء على تعميم من (هيئة الغذاء والدواء) السعودية.

واوضح البدر أن هذا التعميم الذي صدر في بلد المنشأ ينص على سحب وتعليق تسجيل تلك المستحضرات التي أثبتت دراسة حديثة قامت بها الشركة عدم تكافؤها حيويا مع المستحضر المرجعي.