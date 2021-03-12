"الداخلية" تنعى اللواء خالد الديين

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - نعت وزارة الداخلية اليوم وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المساندة اللواء خالد الديين.

وقالت الوزارة في بيان النعي: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ‏تنعى وزارة الداخلية ممثلة بمعالي وزير الداخلية الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح ووكيل وزارة الداخلية الفريق عصام سالم النهام وجميع منتسبي الوزارة من ضباط وضباط صف وافراد ومدنيين ومهنيين ببالغ الحزن والأسى بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الخدمات المساندة اللواء خالد الديين».