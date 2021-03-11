"الصحة": 1505 إصابات جديدة ب(كورونا) والاجمالي 205893 وتسجيل 4 حالات وفاة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الخميس تسجيل 1505 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 205893 حالة في حين تم تسجيل 4 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 1148 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 187 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 14510 حالات.

وأضاف السند أن عدد المسحات التي تم إجراؤها في الساعات ال24 الماضية بلغ 8780 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 1885915 فحصا مشيرا الى أن نسبة الاصابات لعدد المسحات خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 1ر17 في المئة.

وجدد دعوة المواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بسبل الوقاية كافة وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا الجميع بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهھات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الاسهام باحتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 1080 إصابة في الساعات ال24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 190235 حالة.