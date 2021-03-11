"الأرصاد": طقس غير مستقر مع فرصة أمطار خفيفة والرياح مثيرة للغبار

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قالت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية إن طقس البلاد يشهد حالة عدم استقرار بسبب تقدم منخفض جوي من جهة الغرب مصحوبا بجبهة هوائية باردة تؤدي إلى تكاثر تدريجي في كمية السحب مع فرصة أمطار خفيفة متفرقة وتنشط الرياح مثيرة للغبار خصوصا غدا الجمعة.

وأضاف مراقب التنبؤات الجوية في الإدارة عبدالعزيز القراوي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الطقس نهار اليوم الخميس يكون مائلا للحرارة والرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات تتراوح ما بين 15 و45 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة.

وذكر القراوي أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة تتراوح ما بين 31 و33 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل يعلو أحيانا وارتفاع الموج ما بين 2 و6 أقدام.

وأوضح أن الطقس الليلة يكون معتدلا وغائما جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ما بين 12 و40 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة.

ولفت إلى أن درجة الحرارة الصغرى المتوقعة تتراوح ما بين 16 و19 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل يعلو أحيانا وارتفاع الموج ما بين 2 و6 أقدام.

وعن الطقس نهار غد الجمعة أفاد بأنه يكون مائلا للحرارة وغائما إلى غائم جزئيا والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول إلى شمالية غربية تنشط تدريجيا إلى شديدة السرعة لاحقا وتتراوح ما بين 15 و70 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا وفرصة للغبار.

وبين القراوي أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة تتراوح ما بين 32 و34 درجة مئوية ويكون البحر معتدلا إلى عالي الموج بارتفاع ما بين 3 و7 أقدام.

ولفت إلى أن الطقس غدا ليلا يكون مائلا للبرودة إلى بارد ومغبرا والرياح شمالية غربية معتدلة إلى شديدة السرعة تتراوح ما بين 20 و65 كيلو مترا في الساعة.

وأشار إلى أن درجة الحرارة الصغرى المتوقعة تتراوح ما بين 8 و10 درجات مئوية ويكون البحر معتدلا إلى هائج وارتفاع الموج ما بين 4 و8 أقدام.

وحول الطقس نهار بعد غد السبت أفاد بأنه يشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة ويكون الطقس معتدلا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات وتتراوح ما بين 15 و45 كيلومترا في الساعة مع فرصة للغبار العالق.

وذكر أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة تتراوح ما بين 22 و24 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل يعلو أحيانا وارتفاع الموج يتراوح ما بين 2 و6 أقدام.

وقال القراوي إن الطقس السبت ليلا يكون مائلا للبرودة إلى بارد والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 10 و35 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة.

وأشار إلى أن درجة الحرارة الصغرى المتوقعة تتراوح ما بين 7 و9 درجات مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه يتراوح ما بين 2 و5 أقدام.