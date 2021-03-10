مشروع العودة "Plan of Recovery"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - يقدم "مشروع العودة" نظرة تشخيصية لمكامن الخلل بادارة الأزمة الصحية التي نمر بها منذ ما يزيد عن العام. نثمن دور الحكومة و وزارة الصحة بمحافظتها على كيان القطاع الصحي و حمايته قدرته الاستيعابية بظل تزايد الحالات بعد أكثر من عام من تسجيل أول حالة بدولة الكويت.

إلا أن المتابع للمنظومة التي تدار بها الأزمة في دولة الكويت يجد أن القرارات تُتَّخذ بالتركيز على الصحة العامة وهو الجانب الأهم منذ بداية انتشار الجائحة لكن بعد مرور أكثر من عام وتغير سياسات الدول في التعامل مع الجائحة يتضح استمرار المنظومة القائمة على إدارة الوباء بنفس السياسة و مع وجود عدد من الأخطاء بالاجراءات الصحية و الكيفية التي تدار بها الأزمة نجد بأنه من المستبعد أن نكون قادرين على السيطرة المحكمة على الحالة الوبائية و هو أمر مهم لبدء مرحلة التعايش مع الوباء و البدء التدريجي لعودة التعليم و كذلك الانعاش الاقتصادي.

ومن خلال تقييمنا الفني للأزمة في دولة الكويت وجدنا أن واجبنا المهني والوطني يحتم تقديم ملاحظاتنا العلمية والفنية لتلافي نقاط الضعف ورفع كفاءة وفاعلية الإجراءات لعودة الحياة تدريجيا من خلال التعايش الآمن مع فيروس الكورونا.

هدفنا التقويم لا التأزيم.

الفريق يتكون من فريق من الدكاترة و المختصين من مختلف المجالات.

الدكتور حمد محمد علي ياسين

منسق مشروع العودة

الاستاذ المشارك بجامعة الكويت.