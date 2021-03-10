"الأرصاد": طقس البلاد مائل للحرارة نهارا وبارد ليلا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - توقعت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية أن يكون طقس البلاد اليوم الأربعاء مائلا للحرارة نهارا وباردا ليلا ومع بداية يوم غد الخميس يتقدم منخفض جوي تدريجيا ويكون الطقس غائما جزئيا مصحوبا بنشاط في الرياح المثيرة للغبار.

وقال مراقب التنبؤات الجوية بالإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الطقس نهار غد الخميس يكون مائلا للحرارة والرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات وتتراوح ما بين 15 و40 كيلومترا في الساعة مع فرص للغبار على المناطق المكشوفة وظهور بعض السحب المتفرقة.

وأضاف القراوي أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة تتراوح ما بين 31 و33 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا وارتفاعه ما بين 2 و6 أقدام.

وذكر أن الطقس غدا ليلا يكون مائلا للبرودة وتتكاثر السحب تدريجيا والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات وتتراوح ما بين 15 و40 كيلومترا في الساعة مع فرص للغبار على المناطق المكشوفة.

وبين أن درجة الحرارة الصغرى المتوقعة تتراوح ما بين 12 و15 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا وارتفاعه ما بين 2 و6 أقدام.

وعن الطقس نهار بعد غد الجمعة أفاد بأنه يكون مائلا للحرارة وغائما جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية نشيطة إلى قوية السرعة تصل إلى حد العاصفة على فترات وتتراوح ما بين 30 و70 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار تؤدي إلى انخفاض الرؤية الافقية خصوصا على المناطق المكشوفة مع فرص لأمطار خفيفة متفرقة.

ولفت القراوي إلى أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 30 و32 درجة مئوية ويكون البحر معتدلا إلى عالي الموج وارتفاعه ما بين 5 و7 أقدام.

وبين أن الطقس الجمعة ليلا يكون مائلا للبرودة إلى بارد ويترسب الغبار تدريجيا وغائما إلى غائم جزئيا والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشيطة السرعة تتراوح ما بين 20 و50 كيلومترا في الساعة.

وأشار إلى أن درجة الحرارة الصغرى المتوقعة تتراوح ما بين 15 و17 درجة مئوية ويكون البحر معتدلا إلى عالي الموج وارتفاعه ما بين 3 و7 أقدام.

وحول الطقس نهار يوم السبت المقبل أفاد بأنه يشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة ويكون معتدلا والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط على فترات وتتراوح ما بين 15 و40 كيلومترا في الساعة.

وذكر أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة تتراوح ما بين 20 و23 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ويتراوح ارتفاعه ما بين 2 و6 أقدام.

وقال القراوي إن الطقس السبت ليلا يكون مائلا للبرودة إلى بارد والرياح شمالية غربية إلى متقلبة خفيفة الى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 12 و30 كيلومترا في الساعة.

وأشار إلى أن درجة الحرارة الصغرى المتوقعة تتراوح ما بين 9 و11 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و4 أقدام.