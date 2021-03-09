"الصحة": 1157 إصابة جديدة بـ"كورونا" والاجمالي 203055 وتسجيل 8 حالات وفاة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الثلاثاء تسجيل 1157 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 203055 حالة في حين تم تسجيل 8 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 1141 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 181 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 13747 حالة.

وأضاف السند أن عدد المسحات التي تم إجراؤها في الساعات ال24 الماضية بلغ 7760 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 1867338 فحصا مشيرا الى أن نسبة الاصابات لعدد المسحات خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 9ر14 في المئة.

وجدد دعوة المواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بسبل الوقاية كافة وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا الجميع بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الاسهام في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 1045 إصابة في الساعات ال24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 188167 حالة.