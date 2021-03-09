وزير "التربية" الدكتور علي المضف يبحث مع السفيرة الأمريكية تطوير مجالات التعاون التربوي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - بحث وزير التربية الكويتي الدكتور علي المضف اليوم الثلاثاء مع سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى دولة الكويت ألينا رومانوسكي سبل تعزيز وتطوير مجالات التعاون بين البلدين على الصعيد التربوي. وقالت

الوزارة في بيان صحفي إن اللقاء تضمن إمكانية ترتيب زيارات لمختصين ومحاضرين من الولايات المتحدة للمساهمة مع معلمي مادة اللغة الانجليزية بالمدارس الحكومية الكويتية لتطوير مناهج اللغة الانجليزية وطرق تدريسها عبر (English Assistance Programs).

وأضافت أن الجانبين بحثا خلال الاجتماع مسائل عودة الدراسة والدورات التدريبية المنسقة بين وزارة التربية الكويتية وسفارة الولايات المتحدة في ظل جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأشار البيان إلى أن السفيرة الأمريكية تقدمت بالشكر والتقدير لمجهودات الوزير ودعمه لبرنامج الحصول على الشهادة المهنية لتدريس اللغةالإنجليزية (PCELT) الذي تم تحت إشراف معهد (AMIDEAST) والسفارة الأمريكية في دولة الكويت.

وحضر اللقاء مستشار الشؤون العامة في السفارة الأمريكية لدى الكويت لارديس لاميلا وأخصائية الشؤون الثقافية شيماء إبراهيم.