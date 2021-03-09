الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - تمّ إطلاق منصة VO أول منبر شبابي كويتي يعني بتبني واحتضان المواهب والقدرات المحليّة وتطويرها. ويعد VO المنبر المحلي الأول لتقديم حلول مبتكرة لصقل المواهب وإطلاقها في السوق العربي والعالمي. حيث أن هذا المنبر هو نتيجة تعاون فعال وجهود مشتركة بين الشيخة/ عهود سالم العلي الصباح، رئيس مجلس الإدارة، ورائدة الأعمال السيدة/ ريهام العيار، الرئيس التنفيذي لـ VO.

وأشادت الشيخة/ عهود سالم العلي الصباح، رئيس مجلس إدارة VO بمواهب وإبداع الشباب الكويتي بالقول: "الشباب الكويتي منذ الأزل مبدع وخلاق وهذا ما شهدته البلاد خلال الفترة الماضية وخاصةً في ظل جائحة وباء كوفيد-19 والإغلاق المؤسسي. برزت مواهب شبابيّة كويتيّة حظيت بإعجاب وتفاعل كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي من قبل الجمهور العربي، وقد أثبت شبابنا مواهبهم في مجالات عدّة، هذا ما دفعنا إلى التركيز على دعمهم ومساعدتهم على صقل وتطوير مهاراتهم ووضع الكويت على الخريطة العالميّة. "

وتأكيداً منها على ضرورة توفير مساحة افتراضية ديناميكية للشباب لتطوير وإظهار مواهبهم، قالت الشيخة/ عهود "أطلقنا VO ايماناً منا بأنّ هذه المواهب الشابة هي من أهم موارد الكويت، حيث ستشكل هذه المنصة الطريق لإيصال المواهب المحلية إلى الأسواق العالمية وإظهارها."

ومن جهتها أشارت السيدة ريهام العيار، الرئيس التنفيذي ل VO إلى أهمية الإستفادة من الطاقات الشبابية التي تساهم بتطوير وتنويع الموارد الاقتصادية للبلاد. كما وأشادت بالجهود الحالية المبذولة في مجال تنمية المواهب الشبابية، ولفتت إلى أنّ منصة VO أسست بهدف دعم الطاقات الوطنية لدولة الكويت وتحديد مكانتها على الخريطة الاقتصادية العالمية."

وأضافت العيار إلى أنّ VO تأسست لتستكمل مختلف المبادرات والبرامج التي تهدف إلى دعم الطاقات الكويتية، خاصةً أنّ هذه المنصة تتميز بأنها لا تقدم مساحة أكاديمية للمبدعين والناشئين فحسب، بل ستوفر استوديوهات مجهزةً بشكل كامل تساعدهم على إبراز وترجمة أفكارهم ومواهبهم وعرضها بطريقة احترافية ومبتكرة عبر تطبيق VO الذي سيشكل بدوره منبراً لعبور هذه الطاقات إلى العالم."

ووصفت السيدة ريهام العيار هذا التعاون بالشراكة المميزة وأثنت على دور الشيخة/ عهود والتزامها بدعم المواهب الشبابية الكويتية. هذا وقد أكدت الشيخة/ عهود على أنّ هذا التعاون سيفتح العديد من الأبواب للأجيال الكويتية القادمة.

ستبصر VO المنصة الشبابية المتكاملة وأول راعي للمواهب الشابة النور خلال صيف 2021، حيث ستوفر برنامجًا أكاديميًا لصقل المواهب ورعايتها، إضافة إلى استديوهات عالية التقنية شاملة ومتكاملة تساعد على التعبير الفعال عن الأفكار وترجمتها إلى واقع إبداعي مميز.

نبذة عن ريهام العيار:

تمكنت السيدة ريهام العيار من حجز مكانة لها خلال العقدين الماضيين في السوق المحلي والعربي بسبب دعمها المتواصل و خبرتها الكبيرة في مجال إطلاق العلامات التجارية للشركات الكبيرة والمتوسطة الحجم في السوق المحلي والعربي، هذا وقد تمّ إختيارها من قبل مجلة "أرابيان بيزنس" لتكون من بين 100 إمرأة ملهمة ومؤثرة في منطقة الخليج العربي.

وخلال حياتها المهنيّة وفي عام 2003 تولت ريهام تطوير العلامة التجارية "الوطنية" وفي 2014 قادت الحملة التغييرية مع فريق العمل وأطلقت العلامات التجارية الجديدة "أوريدو". وبفضل تصورها لكويت أفضل ورغبةً منها في المساهمة في التنمية الاقتصادية للبلاد ، أسست ريهام شركة " فيلوسوفي" ، لتقديم حلول تسويقية لعدد كبير من العملاء في الخليج العربي.

وقد ساندت ودعمت العديد من أصحاب المشاريع الصغيرة وانتخبت كنائب رئيس "الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.