هيئة (الطرق) الكويتية تغلق مؤقتا طريق المطار (55) بالاتجاهين الجمعة المقبل

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت الهيئة العامة للطرق والنقل البري الكويتية اليوم الثلاثاء أنها ستغلق طريق المطار (55) بالإتجاهين فجر يوم الجمعة المقبل.

وذكرت الهيئة في بيان صحفي أن سبب الاغلاق هو لرفع الجزء الاول من جسر المشاة الرابط بين منطقة الفروانية (قطعه 6) بجوار فندق كراون بلازا ومنطقة خيطان (قطعة 2).

وأضافت انه بالتعاون بين الهيئة والإدارة العامة للمرور سيتم تحويل حركة المرور في الإتجاهين نحو طريق جاسم الخرافي (الدائري السادس).

ودعت الهيئة مرتادي الطرق الى توخي الحيطة والحذر والتقيد بالسرعة المحددة والإلتزام بتعليمات المرور.