شركة المطاحن الكويتية: تدعيم طحين القمح بفيتامين (د) حسب المواصفات العالمية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية بالتعاون مع هيئة الغذاء والتغذية تدعيم طحين القمح بفيتامين (د) حسب المواصفات العالمية وكما هو مطبق في بعض الدول العربية والعالمية.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة مطلق الزايد في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء ان تدعيم الطحين بالحديد وحمض الفوليك يعتبر وسيلة فعالة للمحافظة على مستوى فيتامين (د) في الجسم والحد من نقصه والوقاية من الأمراض المرتبطة به.

وأضاف أن قطاع المطاحن يمكنه أن يلعب دورا هاما للأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين (د) حيث سيتم تدعيم المواد الأساسية بهذا الفيتامين موضحا ان الخلطات التي تحتوي على فيتامين (د) يمكنها ان تقضي على الآثار الخطيرة لنقص هذا الفيتامين.

وبين ان سبب اختيار الطحين للتدعيم بفيتامين (د) هو لسهولة اضافته في المطاحن وأنه لايؤثر على الخصائص الحسية للخبز من طعم ولون ورائحة ولا يتطلب تغييرا في العادات الغذائية فضلا عن سعة انتشار الخبز واستهلاكه من جميع الفئات.

وأشار إلى أنه سيتم عمل دراسة مصغرة على الطحين المدعم بفيتامين (د) لمتابعة وتقييم برنامج تدعيم الطحين بهذا الفيتامين لإعداد التقارير حول نتائج فحص العينات المسحوبة وتقديم الدعم الفني للمطاحن والتدريب على متابعة وتطوير وتحسين أداء الفنيين فيها.

وأكد الزايد انه "في ظل الظروف الصحية الحالية لمواجهة انتشار فيروس كورونا أصبحنا في أمس الحاجة لإطلاق الطحين المدعم بفيتامين (د) الذي يلعب دورا مهما في تعزيز وتقوية الجهاز المناعي للجسم".

وذكر ان الشركة تمضي بخطى حثيثة لتحقيق الأمن الغذائي بكل أبعاده ووفق آلية تنفيذية فعالة وخطط ومقترحات مضيفا أن شركة المطاحن أولت أهمية خاصة للأمن الغذائي باعتباره استراتيجية أساسية في رؤيتها.

ولفت إلى إلتزام الشركة بدعم استقرار الأمن الغذائي والذي تساهم من خلاله في توفير منتجات غذائية ذات جودة وقيمة صحية عالية مضيفا ان الشركة تؤمن بالإبتكار والجودة العالية للمنتجات وشغف موظفين الشركة بالتطوير.

يذكر ا شركة المطاحن تأسست عام 1961 وبدأت نشاطها الصناعي عام 1965 واندمجت عام 1986 مع شركة المخابز الكويتية ليصبح اسمها بعد ذلك (شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية).