"الصحة": 1326 إصابة جديدة ب"كورونا" والاجمالي 201898 وتسجيل 6 حالات وفاة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين تسجيل 1326 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 201898 في حين تم تسجيل ست حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 1133.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 180 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتهھا بالمرض ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 13643 حالة.

وأضاف السند أن عدد المسحات التي تم إجراؤها في الساعات ال24 الماضية بلغ 9215 ليبلغ مجموع الفحوصات 1859578 مشيرا الى أن نسبة الاصابات لعدد المسحات خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 4ر14 في المئة.

وجدد دعوة المواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بسبل الوقاية كافة وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهھات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الاسهام في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 935 إصابة في الساعات ال24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 187122.