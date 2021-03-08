"التجارة" تطلق بوابة إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية اليوم الاثنين عن إطلاق بوابة إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك في إطار تطوير أعمالها ورقمنة كافة قطاعاتها تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء.

وقالت (التجارة) في بيان ان البوابة تقدم خدمات شاملة دون حاجة للمراجعة الشخصية لأغلب تخصصاتها مبينة انه تم استحداث البوابة لاستكمال مسيرة التطور في الوزارة.

ودعت جميع الشركات لانجاز المعاملات عبر بوابات الوزارة الالكترونية مشيرة إلى أن البوابة خطوة أمامية لتنفيذ مشروع رقمنة إدارات وقطاعات الوزارة تمهيدا لخطوات متسارعة لإعادة هيكلة كاملة لخدمات قطاع تنمية الشؤون الفنية وتنمية التجارة.

وذكرت أن البوابة تقدم عددا من الخدمات الإلكترونية منها طلب تدقيق وتحليل البيانات المالية (عقار أو صرافة أو معادن ثمينة) وطلب تعيين مراقب الالتزام وتمكين المراجعين حق الاستعلام عن طلباتهم والمراجعات والمخالفات.

واوضح ان الوزارة قامت بالربط الإلكتروني مع العديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة ويجري حاليا استكمال أعمال الربط بهدف تقديم معاملات إلكترونية شاملة.