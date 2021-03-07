نائب رئيس الحرس الوطني يدعو الى احترام القانون وحسن التعامل مع المواطنين والمقيمين

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - دعا نائب رئيس الحرس الوطني الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح إلى احترام القانون وحسن التعامل مع الجمهور ومساعدة المواطنين والمقيمين والحفاظ على الصورة المشرفة للحرس الوطني.

جاء ذلك في بيان ل(الحرس) عقب اجتماع نائب رئيس الحرس الوطني مع وكيل (الحرس) الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي وكبار القادة والضباط لمتابعة إجراءات تطبيق قرار مجلس الوزراء بفرض الحظر الجزئي والاستعدادات لمد يد العون لمؤسسات الدولة المعنية بمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ونقل الشيخ أحمد النواف توجيهات رئيس الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي الصباح بتسخير كافة الامكانات البشرية والمادية ووضع مختلف الوحدات على أهبة الاستعداد لتقديم أقصى دعم ممكن لمؤسسات الدولة في تطبيق قرارات مجلس الوزراء الهادفة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وشدد على اليقظة والانتباه في كافة المواقع التي يتولى الحرس الوطني مسؤولية تأمينها سواء المهام الرئيسية في حماية منشآت الدولة والمواقع الحساسة أو المهام الطارئة لإسناد أجهزة الدولة وخاصة وزارتي الداخلية والصحة لتطبيق قرار الحظر الجزئي.

واستمع الشيخ نواف بحسب البيان إلى إيجاز من المعاون للعمليات والتدريب اللواء الركن فالح شجاع تطرق فيه إلى ما أسفر عنه اجتماع لجنة الدفاع المدني الذي عقد مؤخرا برئاسة وزير الداخلية الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح مستعرضا خطط عمليات الحرس الوطني الموضوعة مسبقا في مثل هذه الظروف للتعامل مع أي طارئ والاستعدادات المسبقة لأي إجراءات حكومية محتملة للتعامل مع أزمة كورونا.

كما استمع إلى إيجاز من قائد الحماية والتعزيز العميد الركن حمد سالم حول الإجراءات المتخذة في تطبيق خطة تأمين الفنادق التي تم تكليف الحرس الوطني بتأمينها.

وذكر البيان ان نائب رئيس الحرس الوطني اطلع من خلال الاتصال المرئي مع الضباط القائمين على تأمين مواقع المسؤولية على سير العمل والخطط المتبعة في تأمين الفنادق مع التأكيد على أهمية احترام القانون وحسن التعامل مع نزلاء هذه الفنادق.