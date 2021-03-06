السفير الكويتي بالبرازيل يقيم مأدبة غداء على شرف الرئيس البرازيلي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - اقام سفير دولة الكويت لدى جمهورية البرازيل الاتحادية ناصر ردن المطيري مأدبة غداء باسم سفراء دول مجلس التعاون الخليجي على شرف الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو.

وذكرت سفارة دولة الكويت في بيان تلقت وكالة الانباء الكويتية (كونا) نسخة منه اليوم السبت ان السفير المطيري نقل للرئيس البرازيل تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وتمنيات سموه للبرازيل بالمزيد من التقدم والازدهار.

واكد السفير المطيري خلال المأدبة التي حضرها وزير العلاقات الخارجية البرازيلي ارنستو اراووجو وكبار المستشارين في القصر الرئاسي على عمق العلاقات الكويتية البرازيلية.

من جانب آخر تم التطرق خلال اللقاء إلى العلاقات الخليجية البرازيلية وسبل تعزيزها في كافة المجالات خاصة في مجالي الاقتصاد والأمن الغذائي.

من جهته اشاد الرئيس البرازيلي بالعلاقات البرازيلية - الخليجية والمستوى التي وصلت اليه مؤكدا حرصه على تعزيزها والدفع بها الى افاق اوسع.